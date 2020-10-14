В Вологде роддом закрылся из-за новой коронавирусной инфекции

В Вологде закрыли на карантин роддом на улице Пирогова. Причиной стала коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает "Премьер"- Новости за неделю". Учреждение закрыто с прошлой недели. Как сообщает пресс-служба областного Департамента здравоохранения, в роддоме один из тестов на кновую коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Там проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, определен круг контактировавших с инфицированным лиц. Все они находятся под наблюдением. "Нагрузка" роддома на Пирогова распределена по двум другим роддомам.

В Вологде медицинская помощь беременным женщинам оказывается в акушерском корпусе на улице Чернышевского, а также в областном перинатальном центре, что на Пошехонском шоссе.