В Соколе осудили педофила, извращавшегося над 10-летней дочкой

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В Соколе пьяный отчим показывал свои гениталии 10-летней девочке. Мужчину осудили на 5 лет колонии строгого режима.

Инцидент произошел в декабре 2019 года в обычной квартире. Нетрезвый подсудимый, пользуясь отсутствием дома супруги, домогался падчерицы. После произошедшего он потребовал девочку молчать. Однако ребенок поделился страхами с бабушкой. В тот же день мужчину задержали, через 2 дня заключили под стражу. Сокольский суд признал доказательства достаточными для наказания по статье "Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".