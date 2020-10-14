Максимальное количество заболевших зафиксировано за сутки на Вологодчине

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области сегодня, 14 октября, зафиксировали наибольшее количество новых зараженных за сутки. 75 человек за один день! Единственный раз такой прирост, но одномоментный, власти опубликовали 27 мая - были вспышки коронавирусной инфекции у вахтовых рабочих. Однако сейчас Вологодчина не случайно, а планомерно подошла к этому числу. Идет ежедневный прирост больных.

Сегодня отличилась вся Россия +14 231 заражения, абсолютный антирекорд.

В Череповце сегодня +51 зараженный, в Вологде +7, в Череповецком районе +4, по 3 человека в Бабаевском и Кадуйском районах, по два – в Шекснинском и Белозерском, по одному заболевшему в Сокольском, Харовском и Грязовецком районах.

Кроме того, за минувший день погиб череповчанин. Вероятно, в статистику попала смерть президента Торгово - Промышленной палаты, о которой стало известно вчера.