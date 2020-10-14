В Вологде заработал передвижной пункт полиции

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Пресс-служба УМВД по Вологодчине сообщила, что в областной столице полицейские вышли на улицы города. Начал работать передвижной пункт полиции - в его состав входят сотрудники различных ведомств. Правоохранители собираются таким образом повысить эффективность обеспечения безопасности в жилом секторе, зонах отдыха, пресекать и предупреждать совершение преступлений.

В минувшие выходные дежурили сотрудники ППС, ДПС, отдела исполнения административного законодательства и работники других отделов УМВД. На улице Разина был обнаружен автомобиль, находящийся в розыске. В другой части Заречья наткнулись на незаконную продажу спиртосодержащей жидкости в торговом павильоне. Далее составили протокол на мужчину, выпивающего в общественном месте. В течение ночи нашли пьяного вологжанина, нарушающего ПДД пешехода и продавца незаконных товаров.

Рейды будут продолжены.