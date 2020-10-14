Череповчанин вынес сейф из офиса компании с 3 млн рублей

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В Череповце в законную силу вступил приговор, вынесенный 34-летнему местному жителю, который избил сторожа и забрал из офиса фирмы огромное количество денег.

Разбойное нападение мужчина совершил в июне 2017 года. Следователи установили, что подсудимый выполнял разовые работы в клининговой компании и тогда приметил, где сотрудники хранят наличность. Ему срочно нужны были средства для погашения долгов.

Череповчанин приехал в офис - на стук дверь открыл сторож. Злоумышленник приставил к его горлу неизвестный предмет и потребовал подчиниться. Он связал охранника веревкой, надел на голову сумку и оставил на диване первого этажа. Сотовый телефон забрал с собой наверх - там стоял сейф. Подсудимый выпили болгаркой несколько отверстий и таким образом добрался до ценностей.

В то же время сторожу удалось освободиться - мужчина разбил окно в тамбур и схватил нож. Но это ему не помогло. На подозрительные звуки прибежал грабитель и вырубил жертву черенком метлы.

В итоге, череповчанин разжился 2 млн 800 тысяч рублей. На суде преступник вину не признал и объяснил, что был в тот день на даче. Теперь он проведет 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

Фирму признали банкротом, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.