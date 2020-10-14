В Череповце завершился капитальный ремонт неврологии и нейрореанимации

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской областной клинической больнице №2 Череповца приняли обновленные помещения второй части неврологического отделения и нейрореанимации. Капитальный ремонт почти 600 кв.м. завершили несмотря на пандемию. На эти цели из бюджета региона потратили более 12 млн рублей. Отделение рассчитано на пребывание 60 пациентов.

В отделении обновили все инженерные сети, установили автоматическую пожарную сигнализацию, противопожарные двери. Появились новые сестринские посты и кнопка вызова медперсонала у кроватей.

Отделение нейрореанимации в этом году отметило свое 20-летие. После долгожданного ремонта увеличилось количество коек. Над каждой кроватью разместили медицинскую консоль для доступа к средствам помощи.