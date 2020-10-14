Губернатор попросил сенатора построить поликлиники в Вологде и Череповце

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Глава Вологодской области попросил сенатора Совета Федерации Елену Авдееву включить финансирование строительства двух поликлиник и двух школ в федеральный бюджет. Объекты должны появится в Вологде и Череповце в ближайшие годы.

По словам Олега Кувшинникова, президент поддержал инициативу строительства поликлиник в районе Бывалово в Вологде и Зашекснинском районе Череповца.

В областной столице нагрузка на поликлинику №3 превышает проектную в два раза, ведь население микрорайона выросло на 20 тысяч человек. Новое учреждение же будет рассчитано на 30 тысяч прикреплённого населения – можно обслужить 600 человек в смену.

Зашекснинский район Череповца – самый быстро растущий, численность в последние годы поднялась на 30 тысяч человек. Дополнительная поликлиника жизненно нужна такой развивающейся части города.

Во время встречи обсудили строительство двух новых школ: в Вологде учреждения ждут в 2021 в мкр Южный, а в Череповце в 106 мкр. Но город металлургов припозднился и проект документов чиновники подготовили только сейчас.

Кроме того, Елена Авдеева заявила, что к ней обращаются женщины-предприниматели с просьбой создать их объединение в регионе. По словам сенатора, Вологодчина должна предлагать свои собственные решения по развитию движения, а не слепо копировать чужой опыт. Она предложила себя на должность лидера новой женской общественной некоммерческой организации.