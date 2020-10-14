Бульвар в Вологде за 63 млн рублей не сдадут в срок

Лаборатория городской среды Фото: vk.com

В областной столице кураторы проекта бульвара Пирогова сообщили, что объект не будет готов к установленному сроку 20 октября. Проблемы предсказывали местные жители еще в начале ремонта. По их словам, на месте работы велись лениво и редко, хотя стояла хорошая погода и было светло целый день.

На единственный в 2020 году объект в Вологде, благоустраиваемый в рамках национального проекта "Комфортная городская среда", выделили невиданную для города сумму в 63 миллиона рублей. Печально известный вологжанам по зимней уборке города и бетонным берегам подрядчик "Магистраль" заявил, что все беды от поставщиков - не завезли световое оборудование. Поставка намечена на 28 октября.