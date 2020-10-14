В Вологодской области в 2020 запустят две цифровые подстанции

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области завершилось строительство двух цифровых подстанций на 35 кВ. «Молочное» и «Балатон» запустят к концу этого года. Об этом сообщил гендиректор компании «Россети Северо-Запад» на рабочей встрече с губернатором. Коллеги обсудили процесс внедрения интеллектуальных технологий в электросетевой комплекс области и подготовку к зиме.

На данный момент на объектах проводятся испытания оборудования. С новыми подстанциями повысится надежность энергопоставки и для жителей региона, и для предприятий. В проекты было вложено 700 млн рублей.

К зимнему сезону компания заменила 570 км провода и 6,8 тысячи опор ЛЭП, работы по ремонту оцениваются в 690 млн рублей за этот год. Бригады техников снабдили всем необходимым и натренировали. Подготовлены 33 резервных источника общей мощностью 2 МВА.

Оказалось, что на Вологодчине реализуется пилотный проект «Цифровой электромонтер». Программно-аппаратный комплекс оптимизирует бизнес-процессы. Например, персонал может удаленно получать задания, оформлять документы онлайн, моментально записывать информацию о дефектах. Все это позволит сэкономить время при аварийных ситуациях.