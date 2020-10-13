Главный ковидный врач Вологодчины попал на больничный

Фото: стоп-кадр видео Департамента здравоохранения Вологодской области.

Главный врач крупнейшего на Вологодчине моногоспиталя Андрей Погодин оказался на больничном. В регионе наблюдается подъем заболеваемости. Врачи, находящиеся на переднем фронте, испытывают перегрузки. Руководитель моногоспиталя Череповца был занят организацией дополнительных коек, а также работал в реанимации как врач-реаниматологом. Как Андрей Погодин сообщил главе региона, вместо 300 коек в моногоспитале теперь 500.

В результате сильнейших нагрузок организм врача дал сбой. Об этом он рассказал по телефону губернатору области Олегу Кувшинникову. Разговор опубликовал сайт media35.ru/

Андрей Погодин сообщил, провел четверо суток без сна. Еще в четверг он отправился в «красную зону» как реаниматолог. Потом решал вопросы как главврач. В субботу внова решал оргвопросы. А в воскресенье сутки снова находился в реанимации как реаниматолог,

- К тому же весь этот наплыв пациентов. Четверо суток был на ногах, поэтому в понедельник у меня возник гипертонический криз – давление до 200. Поэтому я взял больничный, выписали лекарства, контролирую давление. Это переутомление, - рассказал о себе Андрей Погодин.

Андрей Погодин, главный врач моногоспиталя в Череповце, признан «Человеком Года» по версии одноименной премии Череповецкой Городской Думы. При участии Андрея Погодина всего за три дня был развернут моногоспиталь

Сегодня в Черепвце стало известно о гибели Владимира Штейнгарта, пезидента Торгово-промышленной палаты Череповца. Он семь дней находился на ИВЛ.