В Вологде школьникам компенсируют неиспользованный проездной за октябрь

Вологодских школьников ждут длинные каникулы. Фото: Андрей КАРА

В Вологде на октябрь было продано около 1800 школьных проездных на общественный транспорт. Однако из-за каникул школьники не смогут его использовать полностью.

"В связи с двухнедельными осенними каникулами будет компенсирована часть средств за школьный проездной," - сообщает пресс-служба администрация Вологды.

Такое решение принято властями совместно с компанией-перевозчиком. Оно касается детей, для которых приобретен проездной на октябрь 2020 года, и которые в период осенних школьных каникул не будут им пользоваться.

Напомним, осенние каникулы начинаются 19 октября и они вдвое длиннее, чем обычно.

- Сумма компенсации составит 400 рублей, эти средства будут зачтены при покупке школьного проездного на любой из последующих месяцев. Также эта сумма может быть зачислена на электронный кошелек в случае, если семья не планирует в ближайшее время приобретать абонемент на проезд для ребенка, - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сумма компенсации рассчитана за тринадцать дней октября, исходя из стоимости школьного проездного на месяц 950 рублей.

Важный нюанс: компенсацией можно воспользоваться при условии, что за период каникул, с 19 по 31 октября, по проездному не было совершено ни одной поездки. При этом карты блокироваться не будут, все поездки отслеживаются с помощью системы «Электронная Вологда».

Чтобы зачесть сумму компенсации, необходимо обратиться с заявлением и транспортной картой, где записан школьный проездной на октябрь, в информационно-справочный центр «Электронная Вологда» по адресу ул. Пушкинская, 15.