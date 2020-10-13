Вологжане попали в "Черную книгу" антимонопольщиков

В "Черную книгу" собраны самые яркие примеры ошибок властей разных уровней.

Вологодские власти попали в «Черную книгу» ФАС. Антимонопольная служба страны собрала в нее примеры худших региональных антикнкурентных практик. Это сделано для того, чтобы объяснять, как не нужно вести себя органам власти. "Черная книг» опубликована на официальном сайте ФАС России и разосланы в адрес глав субъектов Российской Федерации. Это сделано для того, чтобы власти были в курсе того, что происходит в других регионах и не наступали на те же грабли.

Несколько примеров неоднократного антиконкурентного поведения продемонстрировали и вологодские власти.

Так. в 2019 году Администрация города Вологды была уличена в пяти случаях бездействия на рынке рекламных услуг. Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды - четырежды в 2019 году бездействовал на рынке по управлению многоквартирными домами.

Отличились и другие муниципалы: на рынке услуг грузовых автомобильных перевозок 11 муниципалитетов издали постановления, в соответствии с которыми временное ограничение движения в весенний период не распространялось на автотранспорт, осуществляющий международные перевозки грузов. С точки зрения закона, это могло создать дискриминационные условия для иных хозяйствующих субъектов, сообщает пресс-служба ведомства.