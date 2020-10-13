В Череповце на путепроводе у мясокомбината установили камеру видеофиксации

Многие автомобилисты на путепроводе нарушают скоростнй режим.

В Череповце на путепроводе у мясокомбината появилась камера видеофиксации нарушителей правил дорожного движения. Система фотовидеофиксации реагирует на скорость. Как сообщает портал Город Че, на путепроводе на улице Школьной установили комплекс фотовидеофиксации нарушений скоростного режима. Сейчас он работает в тестовом режиме, ведется проверка всех функций и настроек.

Скорость на данном участке дороги — 60 км/ч. Однако этот участок остается одним из самых «скоростных». Отловить злостных нарушителей и наказать и призвана новая автоматическая система.