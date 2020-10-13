В Череповце в моногоспитале погиб президент Торгово-промышленной палаты

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В Череповце стало известно о смерти в моногоспитале - там скончался известный человек, президент торгово-промышленной палаты города Владимир Штейнгарт. Предпринимателю было 77 лет. Как сообщают череповецкие сми, больше недели он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Владимир Борисович с 2004 годв возглавлял Торгово-промышленную палату Череповца, входил в Клуб деловых людей и в совет предпринимателей Череповца. Владимир Борисович многое сделал для развития спорта в городе. Его детище — дворец бокса „Олимп“, школа бокса.

Владимир Штейнгарт родился в 1943 году в Москве, окончил Смоленский институт физкультуры и спорта. В Череповец приехал в 1967 году, начинал с работы тренером по боксу.

Соболезнования родным и близким покойного высказали известные люди Вологды и Череповца.