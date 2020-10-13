Житель райцентра устроил дебош в Вологодской областной больнице

Мужчина, поступивший в областную больницу из Никольского района, устроил дебош. Бесплатное пребывание его в больнице теперь обойдется в копеечку из-за разбитого им стекла. Кроме того, на место выезжали сотрудники Росгвардии.

Как оказалось, 36-летний пациент был не согласен с назначенным врачом лечением, Инцидент произошел 12 октября в 9:40 утра в одном из зданий областной больницы, что на Пошехонском шоссе.

Медик пояснил пациенту, что при отказе прохождения назначенного лечения пациент будет просто выписан. В ответ мужчина пнул двери кабинета, ударил рукой по витринному стеклу ординаторской так, что стеклопакет разбился. Как рассказали в Росгвардии, причинен ущерб лечебному учреждению - более 16 тысяч рублей.