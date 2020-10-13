20-летний водитель Яндекс.Такси уехал с места ДТП и сел под арест

Фото: Работа Яндекс.Такси "ВКонтакте"

Водитель такси оставил место ДТП. Мировой судья в Вологде назначил ему 7 суток административного ареста. 20-летний вологданин работал в Яндекс Таксти. 2 июля 2020 года молодой человек, на Renault Logan «Яндекс. Такси» и выехал по заказу к дому № 8а по ул. Вологодской в Вологде. Там во дворе он протаранил припаркованный автомобиль LADA Granta. С места ДТП он уехал.

Молодого человека вычислили, но он вину не признал, ссылаясь на то, что не помнит события совершения правонарушения.

Но у ДТП нашелся очевидец, у которого именно этот водитель спрашивал, как проехать к дому. Женщина пояснила, после чего машина проехала вовнутрь двора. Оттуда она услышала звук удара и сработавшуюся сигнализацию. При этом такси стояло рядом с LADA Granta. Таксист из машины не выходил, продолжил движение. Вечером она увидела на машине LADA Granta повреждения.

Потерпевшая рассказала, что обнаружила на переднем правом крыле своего автомобиля LADA Granta царапины и свернутое боковое зеркало.

Владелец автомобиля Renault Logan пояснил, что транспортное средство было передано водителю в аренду. На автомобиле имеются повреждения на правом боковом зеркале и переднем бампере.

Мировой судья, учитывая обстоятельства совершенного правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, назначил вологжанину наказание в виде 7 суток административного ареста.

Постановление не обжаловано, вступило в законную силу.

Добавим, что санкция ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.