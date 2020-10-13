Сотрудница московского банка списала со счетов вологжан 800 тысяч рублей

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Сотрудники службы безопасности вологодского филиала московского банка вычислили сотрудницу, которая успела украсть со счетов четырех клиенток 800 тысяч рублей. 26-летняя управляющая обокрала как минимум жительницу Великого Устюга и трех уроженок Вологды.

Следователи считают, что работница банка расписывалась за вологжанок, открывала на их имя счет и выпускала моментальную безымянную карту. Потом она переводила с других счетов жертв (выбирала неиспользуемые в течение 3 лет) деньги на новый. Наличность снимала в банкомате.

Пойманная за руку полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее, ей грозит до 6 лет лишения, об этом сообщила старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Наталья Летенкова "Вологде Регион". На девушку завели уголовное дело по статьям кража, неправомерный оборот средств платежей и подделка, изготовление или оборот поддельных документов.