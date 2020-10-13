Харовская пенсионерка-уголовница пырнула своего кота ножом

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В Харовске пенсионерку осудили за убийство кота на 4 месяца ограничения свободы. 61-летняя женщина разозлилась на собственного домашнего любимца и ударила его ножом. До этого харовчанка уже привлекалась за порезы, нанесенные собутыльнику.

По сообщению пресс-службы судов Вологодской области, пьяная подсудимая вечером 11 августа в собственной прихожей вспорола брюхо личному серому коту Васе. Она пожелала ему смерти и выставила в подъезд. На следующий день страдающее животное нашли соседи и отвезли в ветлечебницу, где прооперировали. Однако котик не смог справиться с травмами - 18 августа скончался.

Хозяйка попыталась объяснить судье свое поведение. Когда женщина вернулась в подпитии домой, то в спальне, неожиданно для себя, поскользнулась на кошачьих экскрементах - и ей это сильно не понравилось. В то же время, на кухонном столе сидел кот и ел колбасу прямо с тарелки. Пенсионерка тут же решила проститься с любимцем.

Теперь живодерка не сможет в ближайшие месяцы выезжать за пределы района, менять место жительства, уходить из дома с 23:00 до 06:00. Кроме того, осужденной придется являться раз в месяц в УИИ для регистрации.