В Вологодской области за стуки заболело коронавирусом 69 человек

Количество заболевших продолжает расти.

Губернатор проинформировал о новых случаях коронавируса в Вологодской области.

За сутки на Вологодчине появилось 69 вновь заболевших: 22 дал Череповец, 32 – Вологда, 5 – Харовский район, 3 – Вологодский район, 1 – Великоустюгский район, 1 – Тотемский район, 1 – Сямженский район, 1 – Нюксенский район, 1 – Бабушкинский район, 1 – Кирилловский район, 1 – Никольский район.

Выписаны, признаны здоровыми 54 человека. Всего в регионе с начала распространения заболевания 5407 подтверждённых случаев. Активных из них – 1218. Погибло - 54 человека. За сутки проведено 1889 тестов, всего с начала тестирования – 470 731.

Накануне губернатор сообщил, что специализированный коечный фонд Вологодской области расширен до 800 мест. Сейчас в Череповце для ковидных больных 500 инфекционных коек, в Вологде – 300.

"Моногоспитали находятся в тех же зданиях, что и раньше. Количество мест увеличено за счёт площадей внутри этих зданий," - уточнил Олег Кувшинников. Таким образом 41 процент коек заполнен. Если потребуется, ковидным бльным будут отдано 1310 мест.