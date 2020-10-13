Стало известно имя вологжанки, представляющей Вологодчину на "Красе России"

Таисия Шапкова Фото: vk.com

23-летняя уроженка Вологды, причисляющая себя к вепсам, выступит на конкурсе "Краса России".

Состязание пройдет в Сочи: прямо сейчас туда съезжаются 25 участниц со всей страны. Финал назначен на 28 октября. До этого необходимо пройти несколько этапов, конкурс талантов, благотворительный аукцион.

Вологодскую область и вепсскую народность поедет представлять Таисия Шапкова. Девушка изучает иностранные языки, любит легенды и мифы, фэнтези, кельтскую музыку. Поет на скандинавских языках и играет на флейте. На шоу талантов она собирается выступить с песнями разных народностей. Костюм с этническими элементами ей сшила мама.

Малочисленная народность вепсов традиционно в России проживает на северо-западе Вологодчины, в Ленинградской области и Карелии.