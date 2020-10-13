Губернатор Вологодчины хочет найти виновных в саботаже сноса авариек

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На оперативном совещании в правительстве области 12 октября обсудили проблемы программы расселения и сноса ветхого и аварийного жилья. В регионе числится 50 таких зданий, при этом в одной Вологде их 11. За предыдущие 6 лет удалось расселить 1138 многоквартирных домов, а в 2020 году снесли 145 расселенок.

Однако проведенной в некоторых муниципалитетах работой губернатор остался недоволен: «Мы с вами договорились, что все аварийные дома, которые были расселены, должны быть снесены, а территории под ними должны быть благоустроены или отданы под застройку многоквартирными домами и социальными объектами. Я требую, чтобы аварийных, брошенных домов на территории муниципальных образований не было. Потому что это источник скопления асоциальных элементов, это возможные пожары».

15 аварийных домов числится за Вытегорским районом, 22 за Вологодским, 2 за Сокольским и 11 в Вологде. Областная столица рискует не выполнить поручение губернатора до конца года. На данный момент по 3 зданиям ведутся судебные разбирательства, а еще на 6 нет финансирования. Олег Кувшинников потребовал объяснительную записку с указанием участников саботажа.