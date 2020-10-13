Мэр Вологды признался в накрутках на "Любимом воспитателе"

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Мэр Вологды во время прямого эфира рассказал о нечестном голосовании на конкурсе педагогов. "Любимого воспитателя" областной столицы выбирали онлайн с 5 по 9 октября на одной из интернет-площадок.

Подозрения появились из-за количества проголосовавших - 405 тысяч "человек" отдали свои голоса за воспитателей детсадов. «Не припомню, чтобы на конкурсах наблюдался такой ажиотаж», – поразился сити-менеджер. Это превышает население самого города! Специалисты Вологда-портал вникли в ситуацию и сделали вывод, что лайки были банально накручены. Один из 85 педагогов получил 80 тысяч "за". Оказалось, что "хакеры" сработали топорно - гигантское количество голосов поступило с одного IP-адреса.

После пересчета результатов, проголосовавших оказалось лишь 15 836 человек. В отборочном этапе конкурсе победила воспитатель детского сада №92 «Ивушка» Лидия Зубова с 719 "за". Теперь слово за комиссией: из 9 финалистов нужно будет отобрать лучшего по итогам эссе на тему «Воспитатель — наставник юного патриота». Финал ожидается только в марте 2021 года.