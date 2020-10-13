В Череповце коронавирус подхватил новорожденный

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В городе металлургов стало известно о первом случае заболевания младенца коронавирусной инфекцией. Новость сообщила начальник отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу.

Оказалось, что мать новорожденного заражена SARS-CoV-2. Ей сделали кесарево, а на третий день у ребенка взяли плановый анализ на опасную болезнь. Он оказался положительным. В Череповце с таким еще не сталкивались. Мать и дитя были переправлены в местный моногоспиталь, состояние малыша удовлетворительное: кушает и находится рядом с мамой в палате. По словам медиков, скоро они отправятся домой.

На данный момент в череповецком моногоспитале 295 человек, трое детей, семеро на ИВЛ, 26 на кислородотерапии.