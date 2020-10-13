На Вологодчине увеличивают количество коек для больных коронавирусом

- Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор Вологодской области сообщил об увеличении коечного фонда региона в связи с ростом числа заболевших. На данные момент ежесуточный прирост пациентов больше шести десятков, а в двух моногоспиталях региона содержатся 400 инфицированных.

В Вологде теперь будут доступны 300 коек для коронавирусных вологжан и 500 в Череповце. Места для больных оборудуют в тех же зданиях. При этом в моногоспитале областной столицы выделят «карантинные койки» - для пациентов с неустановленными заболеваниями. По словам главы региона, если ситуация ухудшится, то есть возможность разместить до 1310 заболевших.

Вчера губернатор пообщался с главным врачом череповецкого моногоспиталя. Тот признался, что после четырех суток в красной зоне получил гипертонический криз, а коечный фонд разворачивается согласно плану. По словам медика, для расширения есть все необходимое. На сегодня процент загрузки 59%.