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Коронавирус Covid-19

Председатель правительства Вологодской области заболел коронавирусом

Антон Кольцов продолжил работать удаленно
Иван Чухнин
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Первый заместитель губернатора области, председатель правительства области Антон Кольцов заразился коронавирусом. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников. Однако, чиновник продолжит работать.

«Антон Викторович с сегодняшнего дня находится на карантине и продолжит работу в удаленном режиме, — сказал губернатор. — Сегодня дистанционно он проведет заседание правительства области».

Как сообщала "Комсомолка", о том, что у него коронавирус, на прошлой неделе сообщил председатель областного Законодательного собрания Андрей Луценко. Никаких проявлений заболевания у себя он не обнаружил, но подчинился правилам - сел на самоизоляцию и продолжил работать удаленно.

Ситуации у всех заболевших самые разные. В соцсетях появилась информация от председателя молодежной организации инвалидов Анны Хрястуновой, которая болела чем-то очень похожим на коронавирус, но получила два отрицательных теста. Однако, положительный результат внезапно получила ее мама. Брат Анны, тоже инвалид 1 группы, также тяжело болен. Семья девушки оказалась в сложной ситуации: за инвалидами, находящимися в карантине, просто некому ухаживать: таких волонтеров нет. Да и цены на лекарство оказались неожиданно высокими.

Напомним, в Вологодской области на сегодняшний день - более 1000 активных случаев коронавируса. 50 человек за время пандемии погибло. Как осторожно говорят врачи, места в моногоспитале "пока есть". Формально количество тестов на "ковид" не ограничивают, но на практике вологжане жалуются, что их просто не делают. А при признаках ОРВИ это сделать его невозможно и на платной основе.

Исходя из сложившейся ситуации, вологжанам следут быть максимально осторожными, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.