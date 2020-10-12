+65 зараженных COVID за сутки на Вологодчине

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области на утро 12 октября за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город металлургов особенно отличился. В Череповце +39 пациентов за 24 часа. В областной столице +20 заболевших, по одному новому случаю в Кадуйском, Шекснинском, Череповецком, Вытегорском, Кирилловском и Сокольском районах.

Выздоровело 50 человек. 1203 активных случая в регионе. В России за сутки зафиксировали +13 592 заболевших за минувшие сутки, 125 человек скончались.