В Череповце ищут пострадавших от сантехника, который кинул заказчиков на 1 млн

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве на 1 миллион рублей. В общее производство объединены 7 уголовных дел. На данный момент полиция разыскивает пострадавших от рук афериста, который предлагал услуги по ремонту и исчезал с предоплатой.

УМВД по Череповцу сообщило, что согласно результатам предварительного расследования, 34-летний Виталий Гусев брал обязательства по ремонту домов и квартир и поставки сантехнического и другого оборудования. Составлял смету и давал расписки. Однако от выполнения работ далее уклонялся, деньги не возвращал и тратил наличность на свое усмотрение. Общения с заказчиками избегал.

Материальные ущербы составили от 41 до 327 тысяч рублей. Если вы пострадали от рук этого человека, сообщите о преступлении в полицию лично или по телефонам дежурных частей 8(8202) 67–11–11, 67–10–03.