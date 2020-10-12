Череповчанин убил отца жены, который замахнулся на нее

-

В Череповце суд вынес решение по делу об убийстве череповчанином собственного тестя. Трагедия произошла в начале апреля. Супруги пришла навестить отца, спросить, что ему нужно из продуктов. Однако тот оказался пьян и грязно выражался. Он толкнул дочь и замахнулся на нее. Ему ответил зять: перехватил руку обидчика и ударил не менее 4 раз родственнику в голову. Посмертно у пострадавшего диагностировали ЗЧМТ, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

По словам подсудимого, у отца после "нокаута" спросили, все ли нормально. Мужчина ответил: "Валите". По данным специалистов, потерпевший скончался через некоторое время на месте происшествия.

Тело обнаружили соседи. Они заметили домашнего кота в подъезде и вошли в приоткрытую дверь квартиры. По их словам, мужчину часто видели пьяным.

35-летнему череповчанину, признавшему свою вину полностью, назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть. Приговор может быть обжалован. Подсудимый сообщил, что сильно сожалеет что не вызвал скорую перед уходом.