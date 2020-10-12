Череповчанин пообещал убить продавщицу, которая не выдала ему алкоголь задаром

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В городе металлургов пьяный посетитель устроил дебош в магазине-баре на Октябрьском проспекте. Сотрудница нажала тревожную кнопку.

Оказалось, что в половину десятого утра в заведение явился пьяный 38-летний местный житель. Он потребовал отдать ему алкоголь бесплатно, ведь вся наличность была растрачена накануне. Продавщица отказала хулигану и попросила покинуть помещение. Ответ желающего накатить череповчанина не порадовал. Мужчина разразился грубой бранью, угрожал убийство и даже попытался ударить женщину.

Росгвардейцам удалось усмирить нарушителя. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области