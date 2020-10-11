Почти две недели в Кубенском озере ищут троих пропавших рыбаков

Фото: управление МЧС РОссии по Вологодской области.

На Кубенском озере продолжаются поиски трех рыбаков, которые 29 сентября уехали на лодке и не вернулись, сообщает АСУНЦ «Вытегра».

Акваторию продолжают исследовать подводным аппаратом «Фалкон», используется гидролокатор бокового обзора.

К поисковой операции привлечены сотрудники ГИМС и специталисьы пожарно-спасательных отрядов, АСУНЦ «Вытегра», СЗРПСО, АСС Усть-Кубинского района, а также волонтеры. Всего обследовано около 50 кв.км. акватории и почти 100 километров береговой линии.

Как сообщает родственница одного из пропавших Ольга Самутина, 30 сентября перевёрнутое судно обнаружили на акватории водоёма. Она просит всех неравнодушных, присоединиться к поиску пропавших, нужны волонтёры со своей техникой и лодкой. Если нет возможности лично участвовать в поисковых мероприятиях, каждый может помочь, распространив информацию. "Наша семья нуждается в вашей помощи!" - пишет женщина в социальной сети "ВКонтакте"

Напомним, любую информацию о пропавших можно передать на горячую линию Главного управления МЧС России по Вологодской области - по телефну 72-99-99.