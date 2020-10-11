Четыре человека погибли на трассе Москва-Архангельск

От легковушки осталась груда железа. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Автокатастрофа произошла на трассе М-8 Москва-Архангельск на территории Вологодской области. ДТП случилось 11 октября. Около 5:10 в Сокольском районе на 498 км автодороги столкнулись иномарка и ВАЗ.

По данным пресс-службы ГИБДД по Вологодской области, на трассе встретились "в лоб" автомобили «Субару Импреза» и ВАЗ-2114. 26-летний водитель «Субару» остался жив. с травмами его госпитализировали. А вот находившиеся в ВАЗ водитель и три пассажира скончались на месте столкновения.

Подробности произошедщего устанавливаются.