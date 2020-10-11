В Вологодской области 22-летняя мама и ее сын задохнулись в собственной квартире

Помощь женщине и ребенку пришла слишком поздно. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области на пожаре погибли мама и ее ребенок. Второго ребенка, трехлетнего мальчика, спасли соседи.

Горел двухэтажный деревянный дом в поселке Девятины Вытегорского района.

О ЧП сообщили в областном управлении МЧС. Пожар возник 10 октября после полудня. Соседи увидели дым, выходивший из окна 8-квартирного дома, они и вызвали пожарных.

Когда спасатели приехали на место происшествия, на втором этаже наблюдалось задымление.

Но в квартире были обнаружены погибшие 22-летняя женщина и ее двухлетний сын. Еще один мальчик был спасен соседями.

Обстоятельства гибели людей и причины пожара устанавливаются.

Однако в селе уже ставится вопросы перед властями, которые бессильны предотвратить подобные трагедии. В сельской местности много матерей, чьи дети предоставены сами себе.

"Каким образом должна происходить реакция уполномоченных органов на такие семьи? Администрация поселения теперь не имеет полномочий, все полномочия в районе, а из Вытегры ведь не видно этой повседневности, - таке обращение к властям появилось в соцсетях. - Сейчас в связи с трагедией затормошатся все: будут запрошены и заслушаны отчеты, проведены расширенные заседания. А через месяц все забудется? А "мамашки" так и останутся вне поля зрения? Случилась трагедия или случай по трагическим обстоятельствам, смотря как выводы сделают. Погиб ребенок и молодая многодетная мать, соболезнуем родственникам, но этого не исправить...."