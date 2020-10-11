В Вологде мотоциклист погиб на проспекте Победы

Трагедия произошла в центре города. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Еще одна трагедия случилась в Вологде: 10 октября на проспекте Победы погиб мотоцикист.

Как сообщили в областном УМВД, ЧП произошло около 17:00. Иномарка не заметила мотоцикиста и сбила его.

50-летний водитель автомобиля Фольксваген Тигуан ехал от центра и поворачивал с проспекта Победы на улицу Мальцева. При повороте налево он не уступил проезд мотоциклу "БМВ", которым управлял 38-летний вологжанин.

Мотоциклист получил травму, которая оказалась смертельнй. Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками ГИБДД.

Социальные сети пестрят соболезнованиям родным и близким погибшего. Днем по улицам города прошел мотопробег, согласованный с властями города и ГИБДД.