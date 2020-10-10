В сокольской квартире лежали тела сына и матери: газ был открыт

-

В Соколе в одной из квартир пятиэтажки на Луковецкой, 2 произошла трагедия. Соседи вызвали родственников владельцев жилплощади - в подъезде очень сильно пахло газом.

Квартиру вскрыли и в ней нашли тела 81-летней женщины и ее 51-летнего сына. На плите был включен газ - он не горел.

Оказалось, что сокольчанка была инвалидом и не вставала после инсульта, в то же время ее взрослый сын любил выпить. Полиция сообщила, что следов насильственной смерти на телах не обнаружили. Пока не ясно, был ли это несчастный случай или газ бег огня включили не случайно. Правоохранители устанавливают причины смерти.