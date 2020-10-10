В Вологде за сутки заболело 28 человек, в регионе +69

- Фото: Правительство Вологодской области

Поступила информация о коронавирусе в Вологодской области на 10 октября. Рост числа заболевших продолжается: сегодня выявлено уже 69 пациентов с опасной инфекцией. Наибольший прирост в Вологде, Череповце и в Вологодском районе. На данный момент в регионе 1135 активных случаев заражения. 54 человека погибли.

Вологда +28 пациентов за сутки, Череповец +20, Вологодский район +10, 4 – Сокольский, 1 – Череповецкий, 1 – Чагодощенский, 1 – Харовский, 1 – Кирилловский, 1 – Устюженский, 1 – Верховажский, 1 – Грязовецкий район.

Губернатор области призвал носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. Ситуация серьезная: необходимо беречь себя и окружающих.