Три вологодские мозаики вошли в госреестр культурного наследия

Фото ВоГУ

Три мозаичных панно Вологды теперь включены в госреетср объектов культурного наследия памятников истории и культуры. В здании ВоГУ на проспекте Победы,37 расположена мозаика «Рыбы» 1972 года, на здании музыкального училища на Горького, 105 - «Музыка» 1969 года и «Труд» 1974 года на здании ул. Ильюшина, 23.

Включению работ в реестр поспособствовал выставочный проект «Незаметное - заметно», что прошел летом 2016 года. Исследование стало первым в РФ, посвященным монументалистам XX века в отдельном регионе. Кроме каталога и выставки мозаик, сграффито и росписей, организаторы создали документальный фильм «Мозаика».

Благодаря инициативе исследователей, три мозаики были признаны объектами культурного наследия регионального значения.