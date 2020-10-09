У бывшего зэка из Тарноги полиция отобрала крокодила

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Тарногскую районную полицию обратился 27-летний местный житель, не так давно освобожденный по УДО. Он попросил у правоохранителей письменное разрешение на перемену места жительства. Бывший зэк решил направиться в Сочи, ведь крокодилу там будет намного комфортнее, чем на русском севере. Мужчина открыл сумку и показал пораженным полицейским экзотическое животное.

Правоохранители изъяли крокодила и думают, что делать дальше. Рептилию надо как минимум показать ветеринару на предмет заболеваний. Интересно, сколько специалистов по таким животным есть в Вологодской области? Потом планируется найти нового хозяина.

Многие жители курортных городов зарабатывают тем, что предлагают отдыхающим сфотографироваться с такой экзотикой. Полицейские сделали себе такие фотографии бесплатно...