В Череповце спасли кота, сову и собаку

- Фото: Спасатели Череповца

В Череповце спасательная служба за день помогла троим животным, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

В минувший четверг крупная сова залетела во двор по улице Ленина. Там ее сразу невзлюбили местные вороны - начали атаковать ночную хищницу. Специалисты отловили птицу, а ночью выпустили в лес.

- Фото: Спасатели Череповца

В неприятное положение попал череповецкий кот - он намертво застрял в вертикально открытом окне. Кстати, таких случаев очень много! Если у вас есть кошка, лучше отказаться от подобного проветривания, животное передавит и оно может погибнуть уже через несколько минут. Либо купить специальную сетку. В этот раз котика вытащили спасатели - ему повезло и он лишь напугался.

Кроме того, в городе металлургов в колодец провалилась собака. Специалисты помогли пёсику вылезти из западни, в помощи врачей он не нуждался.