Первый медик погиб в Вологодской области с коронавирусной инфекцией

8 октября в череповецком коронавирусном моногоспитале умерла участковая медсестра. Она работала в поселке Суда, но ушла на больничный. Тест на коронавирус дал положительный результат. Ее состояние было тяжелым, она была госпитализирована. Но в моногоспитале ее не смогли спасти. Это первый случай смерти от коронавируса среди медицинских работников в Вологодской области.

Как пишет Ранпресс, в Суде нет подтвержденных случаев инфицирования ковидом среди пациентов. Врач, с которым работала медсестра, здоров. Пока медик не пявилась в официальной статистике погибших от коварного заболевания.

Как сообщала "Комсомолка", за последние сутки от коронавируса скончались две череповчанки 60 и 66 лет, 78-летняя жительница Вологды и 58-летний мужчина из Чагодощенского района. Пациенты скончались с 1 по 4 октября, но официально были признаны только утром 9 октября.