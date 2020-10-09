Вологжанин приютил бездомную и погиб от ее ножа

В Вологодском районе арестована 43-летняя женщина. Как оказалось. ее пожалел и приютил мжчина, но женщина ответила ему черной неблагодарностью. Как сообщает следственный отдел по Вологодскому району СУ СК России, 43-летняя женщина заключена под стражу. Она подозревается в тяжком преступлении - покушении на убийство.

По версии следствия, женщина не имела определенного места жительства. Она попросилась пожить к 53-летнему жителю поселка Федотово Вологодского района. Мужчина в конце лета приютил женщину. Но через несколько недель дружба дала трещину: между ними произошла ссора. Женщина сначала била посуду, а затем вооружилась ножом и нанесла им несколько ударов хозяину. Несмотря на порезы груди и живота, плеча и бедра, мужчина не обратился в больницу. Но раны воспалились и через две недели состояние его сильно ухудшилось, 4 октября его госпитализировали. Однако было поздно: мужчина скончался из-за сепсиса. Подозреваемую оперативно задержали. По результатам полного расследования действиям женщины следователи дадут юридическую оценку, сообщает СУ СК России по Вологодской области.