В Вологодской области заместителя начальника исправительной колонии обвиняют во взяточничестве, ведется расследование уголовного дела.

При расследовании уголовного дела о взяточничестве. возбужденного в отношении заместителя начальника исправительной колонии по материалам УФСБ России и ОСБ УФСИН России по Вологодской области, следователи выявили новый факт взяточничества.

Как сообщает СУ СК, в 2015 году между ФКУ ИК-17 и коммерческой организацией был заключен госконтракт на поставку швейной фурнитуры для нужд учреждения. После его исполнения руководитель поставщика и заместитель начальника колонии договорились, что подозреваемый за вознаграждение обеспечит и дальнейшее заключение подобных контрактов, приемку товара и его оплату. При этом офицер передал реквизиты своей банковской карты. На нее и поступили 30 тысяч рублей. После этого контракты при покровительстве подозреваемого заключались с организацией регулярно на протяжении нескольких лет.

Кроме того, по мнению следствия, "гражданин начальник" в течение нескольких лет оказывал за взятку покровительство другой коммерческой фирме из другого региона. За содействие в заключении контрактов по поставке ткани для пошива армейских палаток он, по подсчетам следователей, получил на банковскую карту не менее 164 тыс. рублей незаконного вознаграждения.

В августе 2020 года вологжанина задержали, юыли проведены обыски по месту его работы и жительства. По ходатайству следователя СК России судом он был арестован. Из органов ФСИН России его уволили.

Сейчас проверяется причастность подозреваемого к совершению иных аналогичных преступлений.