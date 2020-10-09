В Череповец привезли Богатыря

Фото со страницы мэра Фото: vk.com

В Череповце встречают новый тестовый трамвай Богатырь. Он прибывает на испытания городом - проезд на нем будет бесплатным. Череповчане должны оценить все достоинства и недостатки транспорта, чтобы закупить идеально подходящие вагоны.

По словам мэра, это первый трамвай с "гармошкой" в городе. Сочлененный низкопольный Богатырь вмещает в себя 180 человек, длина новинки - 19 метров. Вадим Германов заметил, что рисунок дневных ходовых огней и габаритов не оставит никого равнодушным. Расписание работы планируется опубликовать в ближайшее время.