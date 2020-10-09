Количество заболевших на Вологодчине ползет вверх: +65 за сутки, 4 умерло

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области количество зараженных коронавирусом растет. На сегодняшний день прирост составил +65 больных. Очень много череповчан с подтвержденным COVID-19: +46 человек. В Вологде +7, в Череповецком районе +5, в Грязовецком и в Устюженском по +3, один заболевший в Белозерском районе за минувшие сутки. Выздоровели 12 человек. За все время погибло 54 вологжан, при этом 4 за последний день!

Губернатор попросил жителей области соблюдать меры предосторожности: соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску в общественных местах.