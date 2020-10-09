В Череповце на остановке появилось электронное табло

-

В городе металлургов на одной из остановок общественного транспорта появилось электронное табло. На нем указываются маршруты автобусов и трамваев, кратчайшее время прибытия и текущее время. Подобное устройство разместили и в Вологде в конце сентября, однако череповецкое новшество имеет более удобную и читаемую верстку расписания. Правда сейчас многие люди наблюдают приближение транспорта по приложению на смартфоне.

Об установке табло сообщил мэр Череповца в соцсетях. Он подчеркнул, что устройство на остановке улицы Набережной - от муниципального предприятия. До этого несколько попыток рекламных агентств заканчивались печально - предприниматели рассчитывали на большой поток рекламы, а потом исчезали вместе с табло.