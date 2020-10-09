В Вологде подростки напали на 10 банок энергетика

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В областной столице несовершеннолетние пошли на кражу, объяснив это тем, что товар им не продают из-за возраста. Двое подростков попытались вынести в рукавах и карманах куртки банки энергетиков. ЧП произошло в Вологде в магазине на Ярославской. Сотрудники вызвали Росгвардию.

Правоохранителям рассказали о подозрительном поведении молодых вологжан. Дети ходили по торговому залу, несколько раз вглядывались в витрину с алкоголем, а потом прошли мимо кассы. Оказалось, что при каждом подходе к прилавку, воришки прятали банки с желанным напитком в одежду. Таким образом они пытались вынести аж 10 штук. Наверное, хотели взбодриться.

По словам пойманных за руку, их ждали друзья - поэтому и взяли 5 литров.