В Вологде председатель УК недоплатил 2,8 млн рублей налогов

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В областной столице одна из управляющих компаний пыталась уклониться от выплаты налогов. Сумма недоимки перед федеральным бюджетом составила 2,8 млн рублей.

Руководитель УК придумал преступную схему: просил дебиторов переводить деньги напрямую кредиторам компании. Таким образом было перечислено более 24 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пока 49-летний мужчина выплачивает налоговую задолженность.

За такие преступления можно получить крупный штраф или до 3 лет лишения, сообщает СУ СК по Вологодской области.