На Вологодчине предложили прекратить детские смерти от газа

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В Вологде общественники, правоохранители и депутаты ЗСО снова обсудили проблему детских смертей из-за сниффинга - вдыхания газа. Предлагается запретить продавать баллончики несовершеннолетним. На повторное рассмотрение инициатива попала из-за недавней смерти подростка - в конце сентября в центре Вологды 14-летний мальчик умер прямо во дворе, его друг был госпитализирован.

Медики сообщают, что при сниффинге переход от эйфории до летального исхода очень прост. Сложно понять, когда точно нужно остановиться. В регионе от вдыхания газа умерло уже 5 детей, в стране - почти две сотни.

Закон о запрете зажигалок и баллончиков принимается в Саратовской области. Штрафовать нарушителей хотят от 5 до 50 тысяч рублей. Местные предприниматели оказались этим недовольны.

Вскоре депутаты ЗСО проведут расширенное заседание по данному вопросу.