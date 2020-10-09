В Череповце молодой водитель ВАЗ-2107 вылетел на встречку: 5 пострадавших

- Фото: Областной УГИБДД

В Череповце в минувший четверг произошло жуткое ДТП. На третьем километре Северной автодороги в половину второго часа дня столкнулись ВАЗ-2107 и Сузуки Джимни.

По данным областного УМВД, 19-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку, за рулем которой сидела 61-летняя женщина. Серьезно пострадали пять человек: оба водителя, пассажиры ВАЗа (молодой парень и девушка) и 63-летний пассажир Сузуки. Они госпитализированы медиками.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.