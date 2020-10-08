На Вологодчине финансирование на 2021 год урежут, а дефицит составит 7 млрд

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В Вологодской области урежут расходы на следующий год, планируется потратить на 9,5 млрд меньше, чем рассчитывали. Расходы составят 73 млрд рублей. Прогнозируемый доход уменьшился с 83,5 млрд до 66. На такие меры пришлось пойти из-за пандемии коронавируса и кризиса. Профицита в полмиллиарда вологжанам теперь не видать - лишь вероятный дефицит на 7 млрд.

Сейчас в областном парламенте рассматривают проект бюджета на 2021 год - пока это «нулевые чтения». Планируется выполнить 22 госпрограммы, на которые уйдет 99% всех денег. На данный момент в документ вносятся поправки и предложения.

Депутаты предлагают направить в образование 17 млрд, в здравоохранение 12 млрд, на соцпомощь 13 млрд, в областной дорожный фонд 12 млрд, и оставшиеся 1,5 миллиарда на поддержание культуры на плаву.