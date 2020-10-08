Череповчане создают условия для подготовки к ГТО детям с ограниченными возможностями

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В городе металлургов "ДРОЗД-Череповец" на деньги президентского гранта организовал проект "ГТО без границ": адаптивная физкультура для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью. Об этом сообщило сетевое издание 35media. Программа поможет ребятам выполнить все нормативы комплекса ГТО. На полученные средства в город пригласили необходимых специалистов и закупили спецоборудование.

В Череповце откроют 9 секций для подготовки к ГТО. Одна уже успешно функционировала на базе ЦО № 29 с инструкторами "ДРОЗДа". Проект запустят в спортивном клубе инвалидов, в трех детских садах и двух школах. Всего 110 участников.